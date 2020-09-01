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Разумков о заявлениях Фокина: Бросаться такими высказываниями, по меньшей мере, опасно для государства

Разумков о заявлениях Фокина: Бросаться такими высказываниями, по меньшей мере, опасно для государства
Обновлено 02:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Председатель парламента Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что в Верховной Раде нет поддержки заявлений первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" в понедельник вечером.

Отвечая на вопрос относительно недавних высказываний по Донбассу главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и его первого Витольда Фокина, спикер выразил мнение, что "бросаться такими высказываниями, по меньшей мере, опасно для государства".

"Если мы говорим о позиции президента... Мы увидели позицию и Офиса президента, и руководителя Офиса президента, что это личная позиция Витольда Фокина. И я считаю, что это абсолютно правильное заявление, и оно отвечает, в первую очередь, интересам государства", - сказал Разумков.

Говоря о парламенте, он подчеркнул: "в отношении представителей парламента, которые работают в Верховной Раде Украины, наших с вами коллег, - я не видел ни от одного из них заявлений, которые бы поддерживали позицию Фокина. И я доволен, что этого не произошло".

Ранее Фокин в интервью одному из изданий заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

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Также напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что "минские соглашения", а также предлагаемые положения украинской делегации в ТКГ по ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса. Также глава ОПГ Андрей Ермак отметил, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. 4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ. 18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.

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Все по теме:

Верховная Рада, Донбасс, ТКГ, Дмитрий Разумков, Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
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