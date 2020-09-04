Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет

Кабмин Украины не планирует вводить такой же жесткий карантин, как это было весной. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заявление премьер-министра "Мы понимаем, как правительство, так и руководство государства, что второго локдауна в Украине быть не может.

Это понимает большинство стран.

То есть, закрытие страны на карантин, как это было весной, невозможно, потому мы перешли к адаптивному карантину", - сказал он.

Ранее, Владимир Зеленский выступит 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

Как сообщалось, политик сконцентрировал внимание на том, что мир на Донбассе должен быть достигнут на украинских условиях.

Также сообщалось, что нардеп от "Батькивщины" Валентин Наливайченко поддержал лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого выдвинули кандидатом в народные депутаты по 208 округу.