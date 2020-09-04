Кулеба отправится в Португалию: детали

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 сентября 2020 года посетит с рабочим визитом Португальскую Республику, где подпишет Дорожную карту украинского-португальских отношений на 2020-2022 годы. Об этом сообщают в МИД.

"9 сентября 2020 года министр иностранных дел Украины посетит с рабочим визитом Португальскую Республику.

Программа визита предусматривает переговоры с министром иностранных дел Португалии Аугушту Сантушем Силвой, встречи с председателем комитета по иностранным делам и по вопросам португальских общин Ассамблеи Республики (парламента) Португалии Сержиу Пинту, министром по делам экономики и цифровизации Педру Виейра, а также представителями деловых кругов Португалии" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что также у Дмитрия Кулебы запланирована отдельная встреча в Лиссабоне с украинской общиной.

"В рамках визита состоится подписание Дорожной карты украинского-португальских отношений на 2020-2022 годы", - указано в сообщении.

Ранее, политик сконцентрировал внимание на том, что мир на Донбассе должен быть достигнут на украинских условиях.

Также сообщалось, что нардеп от "Батькивщины" Валентин Наливайченко поддержал лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого выдвинули кандидатом в народные депутаты по 208 округу.