Кулеба анонсировал открытие нового консульства Украины в Румынии (Фото)

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках визита в Румынию сообщил о намерении открыть новое консульство в городе Сигету-Мармацией.

Дмитрий Кулеба встретился с представителями украинской громады и сообщил о решении открыть новое консульство Украины, учитывая важность украинско-румынских отношений и необходимости поддержки украинской громады Румынии.

"Я принял решение открыть консульство в городе Сигету-Мармацией. Я знаю, что это важное, ключевое место для украинцев Румынии. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с вами для сохранения нашей культуры и укрепления отношений Украины с Румынией ", - заявил Кулеба, передает пресс-служба МИД Украины.

Он также выразил благодарность украинцам в Румынии за сохранение украинской национальной идентичности, культуры и традиций и отметил их бесценную помощь в продвижении и защите интересов Украины за рубежом.

Кроме того, Кулеба пригласил представителей украинской громады в Румынии присоединиться к разработке новой политики МИД в отношении зарубежного украинства.

"Украина нуждается в новой эффективной политике по отношению к украинцам за рубежом. Диаспоры меняются, расширяются территориально, добавляются новые громады. Мы в МИД начали работу над новой политикой, которую сможем представить на рассмотрение руководству государства. Хочу, чтобы в ее разработке принимало участие не только государство, но и сами зарубежные украинцы. Я приглашаю представителя вашей громады принять участие над ее разработкой вместе с командой МИД ", - сказал министр.

По его словам, в орган по разработке новой политики в отношении зарубежного украинства должны войти люди, которые понимают проблемы и знают, как их решить.

Глава МИД также вручил председателю Союза украинцев Румынии Николаю-Мирославу Петрицкому награду от Президента Украины за вклад в сохранение и развитие украинской громады, Орден "За заслуги" III степени.