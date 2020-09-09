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Милитаризация Крыма Россией: МИД призывает НАТО увеличить присутствие в черноморском регионе

Милитаризация Крыма Россией: МИД призывает НАТО увеличить присутствие в черноморском регионе
Обновлено 02:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова призвала НАТО усилить свое присутствие в Черноморском регионе из-за продолжающейся милитаризации Россией оккупированного Крыма.

"Приняла участие в дискуссии относительно будущего НАТО. Безопасность Украины и НАТО неразделимы, а укрепление сотрудничества в регионе Черного и Азовского морей - наш общий приоритет. Призвала усилить присутствие Альянса в регионе в контексте милитаризации Крыма", - написала Джапарова в Twitter.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Кремлю не нужны ни территории ОРДЛО, ни Крым - в его целях изменить всю Украину.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины 28 июля направило ноту протеста МИД РФ из-за военного парада в Севастополе. 

Деоккупация Крыма: Украина хочет получить статус наблюдателя в Тюркском союзе

С 10 августа оккупанты провели военные учения Черноморского флота РФ с участием береговых ракетных противокорабельных комплексов "Бастион". 11 августа оккупационные войска отработали задачи по выявлению и уничтожению отряда авианосных кораблей условного противника.

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Все по теме:

НАТО, МИД, Оккупированный Крым, Эмине Джапарова.

Автор:

Телеграф
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