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МИД Португалии: Мы планируем углублять отношения между Украиной и ЕС

МИД Португалии: Мы планируем углублять отношения между Украиной и ЕС
Обновлено 18:50 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Во время председательства Португалии в Совете Европы она будет пристально следить и помогать углублению отношений между Украиной и ЕС. Об этом сообщил глава португальского внешнеполитического ведомства Аугушту Сантуш Силва.

"У нас очень хорошее двустороннее сотрудничество, мы сотрудничаем с разными европейскими организациями... И мы планируем углублять отношения между Украиной и ЕС. Украина является одной из шести стран, которая имеет особенное восточное сотрудничество с ЕС, и когда Португалия начнет председательствовать в Совете Европы, а это начнется с января 2021 года, мы будем за этим пристально следить и помогать", - сказал Силва на совместной с главой МИД Украины пресс-конференции в Лиссабоне в среду.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что детально проинформировал своего коллегу об ожиданиях Украины от отношений с ЕС. 

"Сегодня я в стране, которая в начале 2021 года будет председательствовать в ЕС. И я детально проинформировал своего коллегу об ожиданиях Украины от отношений с ЕС. Украина продолжает интеграцию с ЕС, и для меня было важно услышать, что Украина будет в центре внимания Португалии во время ее председательства", - пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства. 

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Он отметил, что у Украины и Португалии очень тесное взаимодействие и перспективы в торговле, в инвестициях, при чем не только двусторонние, но и на рынках третьих стран. "Сегодня мы договорились ускорить работу над двусторонними документами между Украиной и Португалией, которые смогут быть подписаны, и дать новый толчок нашим отношениям. Мы будем развивать военное сотрудничество, торговлю для того, чтобы укреплять и Украину, и Португалию, и наши отношения", - подчеркнул Кулеба. 

Главы МИД подписали Дорожную карту украинско-португальских отношений на 2020-2022 годы.

Ранее, в Кабмине одобрили проект распоряжения об утверждении плана приоритетных действий правительства на текущий год. Решение было принято на заседании правительства в среду.

Также сообщалось, что министр юстиции Грузии Теа Цулукиани высказался о возможном возвращении в страну бывшего президента Михеила Саакашвили.

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Все по теме:

Украина, Португалия, ЕС, МИД, Совет Европы, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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