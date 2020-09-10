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Кулеба высказался о суррогатном материнстве: детали

Кулеба высказался о суррогатном материнстве: детали
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Украина в вопросе суррогатного материнства будет искать такое решение, которое будет гуманным, и одновременно законным. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя.

"Суррогатное материнство - это очень чувствительный вопрос гуманитарного характера.

В Украине суррогатное материнство разрешено законодательством, это не является незаконным.

Но это настолько чувствительная и тонкая сфера, в которой нужно обеспечить уважение прав родителей и прав детей, уважение к законодательству страны гражданства родителей, в данном случае - с законодательством Испании", - сказал министр.

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"Это очень сложная проблема, и этим летом мы осознали ее масштаб, и будем искать такое решение, которое будет гуманным, и одновременно законным", - добавил он. 

Ранее, минобразования требует закрыть школы в "красной" зоне карантина и грозят штрафами и криминальной ответственностью.

Также сообщалось, что следователи ГБР хотят получить объяснения от Богдана по озвученным им заявлениям в интервью, которое вышло накануне.

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Все по теме:

Украина, Испания, МИД, Материнство, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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