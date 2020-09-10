Кулеба высказался о суррогатном материнстве: детали

Украина в вопросе суррогатного материнства будет искать такое решение, которое будет гуманным, и одновременно законным. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя.

"Суррогатное материнство - это очень чувствительный вопрос гуманитарного характера.

В Украине суррогатное материнство разрешено законодательством, это не является незаконным.

Но это настолько чувствительная и тонкая сфера, в которой нужно обеспечить уважение прав родителей и прав детей, уважение к законодательству страны гражданства родителей, в данном случае - с законодательством Испании", - сказал министр.

"Это очень сложная проблема, и этим летом мы осознали ее масштаб, и будем искать такое решение, которое будет гуманным, и одновременно законным", - добавил он.

Ранее, минобразования требует закрыть школы в "красной" зоне карантина и грозят штрафами и криминальной ответственностью.

Также сообщалось, что следователи ГБР хотят получить объяснения от Богдана по озвученным им заявлениям в интервью, которое вышло накануне.