Разумков внес изменения в регламент пленарных заседаний Рады

Теперь украинский парламент будет работать по новому регламенту, который подписал спикер ВР.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно графика проведения пленарных заседаний".

Такая информация появилась на сайте парламента.

Так, в графе "Дата и состояние прохождения" указано, что 18 сентября закон возвращен с подписью Председателя ВР и передан на подпись Президенту.

Закон определяет, что во вторник, среду, четверг пленарное заседание продолжится с 10:00 до 15:00, а в пятницу - до 16:00, с перерывом с 12:00 до 12:30.

Понедельник и время после завершения пленарных заседаний отводятся для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением их полномочий, а в случае необходимости - проведения заседаний комитетов, временных специальных и следственных комиссий, фракций или групп.

Также законом установлено, что в пленарную пятницу с 10:00 до 11:00 будет проходить час вопросов к правительству в парламенте, с 14:00 до завершения пленарного заседания - сжатые (до трех минут) объявления депутатских запросов и принятие решений о поддержке и их направления, обсуждение ответов на депутатские запросы с участием руководителей и должностных лиц государственных органов (кроме органов судебной власти), органов местного самоуправления, которые отвечают на депутатские запросы и вопросы народных депутатов, а также для выступлений народных депутатов "по различным вопросам".

В то же время закон вносит изменения в статьи 24, 25, 26 Регламента, в которых исключается слова "утреннее" и "вечернее" в контексте пленарных заседаний. Таким образом, теперь в Раде будет проходить одно пленарное заседание.

Кроме того, решение Верховной Рады относительно проектов законов, постановлений и других актов принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня пленарного заседания до перерыва с 12:00 до 12:30.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".