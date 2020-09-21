Витольд Фокин заговорил о международном правительстве на Донбассе

Международный контингент ООН может обеспечить безопасность для проведения местных выборов на Донбассе, для этого необходимо создать временное правительство. Об этом сообщил замглавы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин в эфире Украинского радио.

Фокин заявил, что перед проведением выборов сперва нужно обспечить безопасность на Донбасс. Но над реализацией проекта должны думать руководители страны.

Также в качестве одного из средств он предложил использование мандата Совета Безопасности ООН и создание международного правительства на территории, которая не подконтрольна Украине.

По словам замглавы украинской делегации в ТКГ в мандате Совета Безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство с необходимым сроком - на год, два, безопасность которого будут обеспечивать международные миротворцы, тоесть военный контингент ООН.

"Я себе представляю это так, как вчера это произошло. Это по сути предложение не ново, о нем уже говорили. РФ согласилась на это средство движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешний линии разграничения. Конечно, с этим согласиться нельзя. Надо ли такой же контингент разместить на границе с РФ, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории." - добавил Фокин.

Также он заявил, что в Минских соглашениях указано, что есть возможность сосредоточения войск ООН на линии разграничения и на территории проведения выборов.

Ранее идею международного правительства озвучивали различные эксперты, а том числе пророссийской направленности. Впрочем, никакой глобальной общественной дискуссии по этому поводу не было.

Напомним, что заместитель главы украинской делегации в ТКГ считает, что в Украине надо принять закон о запрете пропаганды войны.