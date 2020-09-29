Помощники нардепов, церковник и даже Ахметов: кто идет в Киевраду от партии "ОПЗЖ"

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" подала 86 кандидатов в депутаты Киеврады и кандидата на должность мэра Киева Александра Попова.

Кандидатов от "ОПЗЖ" зарегистрировала Киевская городская территориальная избирательная комиссия, постановление опубликовано на сайте комиссии.

В первую пятерку вошли: Александр Попов, Юлия Симунина, Михаил Царенко, Александр Плужник и Елена Букало.

Александр Попов - украинский государственный и политический деятель, бывший депутат Верховной Рады VI созыва от "Партии регионов".

С 16 ноября 2010 года он возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. 14 декабря 2013 года Попов был отстранен от этой должности в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября. 25 января 2014 года Попов был уволен.

Александр Попов

Сергей Мамоян - с 2015 года является членом организации политической партии "Партия простых людей Сергея Каплина".

В октябре 2015 года - избран депутатом Полтавского областного совета 7-го созыва от "Партии простых людей Сергея Каплина". Председатель депутатской комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и использования недр.

Сергей Мамоян

Сергей Дунаев - украинский государственный и политический деятель. В 2009 — 2012 годах был городским головой Лисичанска.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" номером 9 в списке как член партии. Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам бюджета.

Кнопкодав. 16 января 2014 голосовал за диктаторские законы. Фигурант антикоррупционного расследования по недостоверным сведениям в декларации.

Является директором религиозной организации "Приход Трех Святителей УПЦ"

Сергей Дунаев

Рустэм Сафиуллович Ахметов - бывший главный юрист "Нафтогазу". Менеджер компании Фирташа-Бойко.

Работал юрисконсультом на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе. Занимал должность юриста Кременчугского ОАО "Укртатнафта".

Юлия Уласик - работала помощником трех народных депутатов: Столара, Хмельницького и Забзалюка.

Список всех зарегистрированных кандидатов

Ранее "Телеграф" сообщал, что политическая партия "За Майбутнє" подала 109 кандидатов в депутаты Киеврады и кандидата на должность мэра Киева Сергея Гусовского.

А политическая партия "Победа Пальчевского" выдвинула 75 кандидатов в депутаты Киеврады.

Напомним, местные выборы пройдут 25 октября 2020.