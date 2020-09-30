Давайте следующего: как в сети отреагировали на выброс Фокина из ТКГ по Донбассу

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Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Увольнение Фокина после скандального заявления о войне на Донбассе вызвало жесткую критику среди общественных деятелей и простых украинцев.

После скандального заявления Витольда Фокина о том, что войны России с Украиной на Донбассе нет, президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить его с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 30 сентября.

Реакция сети на эту новость себя ждать не заставила. 

Пользователи возмущены заявлением политика и вспоминают интервью Маши Фокиной, которая и познакомила деда с главой ОП Андреем Ермаком. 

В комментариях пользователи шутят, что "у Фокиной должен быть еще одни дед".

Журналист Роман Цимбалюк комментирует увольнение политика и вспоминает заявление Ермака: "Фокин должен уйти, Фокин ушёл. Один вопрос у меня: кто президент Украины?"

Прокомментировал указ президента и военные эксперт Юрий Карин: "Трагифарс продолжается, выпускайте нового коверного".

Бывший народный депутат, общественный деятель и журналист Егор Соболев отметил, "что в Украине рождается хорошая традиция: критика со стороны общества - отставка чиновника".

Стоит отметь, что Витольд Фокин не раз делал скандальные громкие заявления. Так политик считает, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника".

Эти слова Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Фокина мерзавцем и призвал отправить "снова на пенсию".

 

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Донбасс, Владимир Зеленский, ТКГ, Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
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