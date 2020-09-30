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"Голос" и ЕС оконфузились с постами в Facebook по поводу увольнения Фокина

"Голос" и ЕС оконфузились с постами в Facebook по поводу увольнения Фокина
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф
Предвыборная борьба в Украине выходит на финишную прямую.

Политические партии "Голос" и "Европейская солидарность" решили собрать электоральные очки на истории с исключением Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы, однако попали в нелепую ситуацию.

На официальных страничках политсил в соцсети Facebook были опубликованы соответствующие посты, в которых был использован абсолютно одинаковый шаблон. При этом каждый из постов был стилизован под цветовую гамму партии.

Любопытно, но "Голос" назвал увольнение Фокина своей победой, а в ЕС поскромничали и сочли это "победой народа".

Некоторые пользователи сочли, что подобная ситуация могла стать результатом попытки троллинга со стороны ЕС. Впрочем, некоторые комментаторы предположили, что партии просто наняли одного и того же подрядчика для работы с соцсетями.

Как сообщал "Телеграф", 30 сентября президент Владимир Зеленский исключил Витольда Фокина из ТКГ по Донбассу. Ранее Фокин заявил, что не видит ни единого доказательства войны России против Украины.

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Автор:

Телеграф
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