Мендель показала фото из Брюсселя и попала под критику в сети

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель получила немало интересных комментариев под новым снимков из Брюсселя.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Брюссель для участия в 22-м саммите Украина - Европейский Союз. Это первый двусторонний саммит ЕС с Украиной, который проходит в "живом" формате с начала пандемии.

Делегацию Украины на саммите возглавляет президент Владимир Зеленский, а делегацию ЕС - президент Евросовета Шарль Мишель. Вместе с президентом была пресс-секретарь Юлия Мендель, которая обновила фотографию на своей странице в Фейсбуке.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подписала новый снимок "Скасування безвізу скасовується", отметив критику на счет возможной остановки безвиза с Европой.

Реакция соцсетей

Под фотографией Юлии Мендель комментаторы критикуют внешнюю политику Украины и сожалеют, что голосовали за Зеленского в Европе.

Другие пользователи отметили, что в Украине нет информации и трансляции саммита Украина - ЕС и спрашивают о шоппинге Юлии.

Напомним, летом Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского.