Россия пытается высмеять и ослабить Украину: что должен понять Зеленский после «пародии» Галкина

Внезапное желание президента Владимира Зеленского провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос вот уже неделю является топ-темой для обсуждения в прессе. Неприятной "вишенкой на торте" стала пародия на украинского президента в исполнении российского комика Максима Галкина.

Что стоит за этими событиями и почему вдруг в России решили высмеять Владимира Зеленского в аккурат перед выборами? "Телеграф" попытался найти ответы на эти вопросы.

«Очевидно, что опрос, которые намерены провести ровно через неделю, в день выборов, это манипуляция, которая призвана повысить активность избирателей «Слуги народа» 25 октября, – уверен телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк. – Проведение в день выборов подобных опросов не прописано никакими законами. Это - филькина грамота. Как многое из того, что делает Зеленский».

По мнению телеведущего, даже не глупостью, а цинизмом является намерение спрашивать избирателей, к примеру, о Будапештском меморандуме.

«Как можно быть таким циником? Что, к примеру, моя мама, которая постоянно ходит на выборы, может сказать о Будапештском меморандуме?! – вопрошает Игорь Кондратюк. – Фигляр - он и в Африке фигляр. Действует по принципу – ржать, так ржать».

По словам телеведущего, он не смотрел пародию Галкина, потому что ему это не интересно. Но слышал о ней.

«Я с удовольствие посмотрю скетч, где муж Пугачевой стебется с ФСБшного рагульства международного преступника Владимира Путина, который работает президентом России, – подчеркивает Игорь Кондратюк. – Пародия Галкина прекрасно ложится в тренд антиукраинской пропаганды агрессора: смотрите, какие украинцы нелепые. Но что-то я не видел Галкина с плакатом типа "Россия в Крыму - это позор". Поэтому для меня его пародия на Зеленского – неинтересна».

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что Россия использует любые возможности «постебаться» над Украиной. Независимо от фамилии украинского президента.

«Пародия Галкина, как и другие форматы высмеивания или критики Украины демонстрирует истинное отношение России к нашей стране, – подчеркивает Олеся Яхно. – Мы можем критиковать за этот опрос Зеленского внутри страны. Мало кого можно найти из разных политических сил, экспертов, кто обоснует правильность, законность такого решения. Большинство, в том числе я, считает опрос политтехнологическим ходом накануне местных выборов. Но это наше внутренне дело. Россия же просто выставляет очередных политиков и комиков, чтобы обсмеять Украину. Опять же, подчеркну – независимо от фамилии нашего президента».

Ничего нового в этом, по мнению аналитика, нет. Говорить гадости в адрес Украины – такой себе российский «тренд», изредка перебиваемый лживыми тезисами а-ля «мыжебратья».

«Может, Зеленский, наконец, поймет, что никакого мира в глазах Путина искать не стоит? И что Россия использует любую возможность, чтобы обсмеять, ослабить, шантажировать Украину», – подчеркивает Олеся Яхно.

По мнению замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолога Алексея Голобуцкого, при отсутствии политической жизни в самой России, ее привлекает жизнь ближайших соседей, включая Украину.

«Галкин хайпит на популярной теме. Не думаю, что это какой-то заказ, – говорит эксперт. – Он чувствует тенденции на осмеивание Зеленского со стороны пропагандистской машины России. Для нас это, с одной стороны, унизительно. Но при убогости политической жизни россиян, юмора и всего остального – нападками в адрес украинцев они себя еще больше унижают. У нас ведь можно говорит всё, что угодно, критиковать кого угодно. А у них – только над Лукашенко или Зеленским шутить».

Комментируя собственно опрос «от Зеленского», Алексей Голобуцкий подчеркнул, что законности в этой технологии и рядом нет.

«Видно, что «слуги» валятся в пропасть. За неделю до выборов решили нарушить всё, что еще не успели. Вот только, думая мобилизовать своего избирателя, скорее мобилизуют противников», – считает политтехнолог.

Как известно, на опрос 25 октября вынесут пять вопросов, которые затронут интересы разных категорий граждан.

При этом, по информации журналиста Юрия Бутусова, финансировать опрос будет лично Владимир Зеленский.

Автор: Андрей Питонов