Зеленский собирается оплатить опрос на выборах из личных средств: раскрыты резонансные подробности

Финансировать "референдум" Зеленского некому

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook поделился мыслями по поводу предстоящего народного опроса и почему Владимир Зеленский решил проводить "опрос на избирательных участках" и кто будет оплачивать опрос по официальной версии.

Со ссылкой на близкие к "слугам народа" источники он сообщил:

1. У Зеленского в начале октября прошло совещание по результатам выборов и как основная угроза было озвучено три проблемы:

а) падение рейтинга партии из-за критики в обществе и СМИ;

б) переток электората на юго-востоке к ОПЗЖ и Шарию;

в) низкая явка аполитичных людей по всей стране, тех, кто голосует не ради идеологии.

2. Банковая пригласила, СБУ и других силовиков, чтобы выяснить, как именно можно повлиять на пророссийские телеканалы, которые контролирует в Украине фактически Путин, финансируя своего кума Медведчука. Оказалось, что никто из силовиков не может что-то сделать с холдингом Путина-Медведчука без политических решений и без политических последствий.

3. Президент обещал в 2019-м принять закон о народовластии, который разрешал проведение референдумов и опросов. Закон принят в первом чтении в июне 2020-го и Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и к руководству фракции, чтобы принять закон о народовластии в октябре полностью и сразу провести законный опрос. Но Разумков и депутаты объяснили, что законопроект содержит множество рисков, и требует длительной доработки, процедуры в комитете, его нельзя принять в "турборежиме", во фракции уже нет голосов, чтобы принимать законы только по отмашке ОП.

4. Президент пригласил Олега Диденко, главу Центризбиркома, чтобы ЦИК принял постановление о проведении опроса в день выборов. Однако Диденко показал избирательный кодекс, которому опрос противоречит, и сказал, что не имеет полномочий для принятия таких постановлений, иначе это будет незаконная агитация в день тишины.

5. В итоге, Зеленский сказал: "Я знал, что вы мне все скажете, что это невозможно", и пошел записывать ролик. Решили все делать силами главы ОП Андрея Ермака и его пиар-службы. Пять вопросов для опроса не огласили сразу не ради интриги, а просто потому что их не подготовили, и запись обращения состоялась буквально с листа. Свободная экономическая зона - это для привлечения электората на Востоке. Пожизненное заключение за коррупцию и сокращение числа депутатов - это для всех, кто не любит власть, чтобы по-прежнему считали Слуг контрсистемной партией. Каннабис - это для молодежи. Будапештский меморандум - это просто для баланса, чтобы понимали, что в опросе есть серьезные государственные темы.

6. Как будет организован опрос? Зеленский объявил: "25 октября на избирательных участках ты сможешь дать ответ на 5 вопросов". Но как это сделать с правовой точки зрения, как получить допуск на участок, условия для работы? Зеленский никак не объяснил, какой статус организаторов опроса, кто даст им стол на участке и право работать, кто даст им доступ к данным госреестра избирателей. Организацией опроса на самом деле никто серьезно не занимается, что-то решили придумать за неделю. Это чисто пиар-технология, которая должна жить только ради увеличения явки электората Слуг, а потом по всем вопросам президент получит пять "да". В стране 32166 избирательных участков, чтобы провести опрос на каждом из них надо даже для символического присутствия хотя бы 2-4 человека. То есть от 65 до 130 тысяч человек! Поэтому никто не собирается, на самом деле, на каждом участке ставить людей и проводить опрос по-настоящему. Опрос заранее запланирован так, чтобы результаты можно было объявить любые.

7. Кто будет финансировать президентский опрос? Частные лица не могут - это коррупция. Партия Слуга народа не может - это незаконная агитация. На данный момент решили, что финансировать опрос будет из своих средств лично президент Зеленский. О том, как это будет оформлено и какой закон нарушит президент лично оплачивая свой незаконный опрос в день голосования ОП не придумала. А ведь Зеленского можно будет поймать на том, куда пошли его деньги, кто организатор, какие люди и сколько денег получили - то есть готовое коррупционное дело.

Что сказать в ответ на эту логику? Опрос на участке, как сказал Зеленский возможен только если президент постарается "нагнуть" Центризбирком, и постарается продавить идею опроса на каждом участке, как он и обещал, вероятно с помощью "корреспондентов" и наблюдателей.

13 октября Зеленский записал видеообращение с призывом прийти на избирательные участки в день выборов 25 октября.

По его словам, в этот день, помимо выборов, пройдет всеукраинский опрос избирателей — украинцам предложат ответить на пять вопросов:

1. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

2. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

3. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

4. Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса, чтобы уменьшить боль у тяжелых больных?

5. Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?