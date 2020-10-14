Крым, проституция и НАТО: стало известно, какие вопросы Зеленский хочет вынести на "референдум"

Команда президента Владимира Зеленского в день выборов 25 октября планирует дополнительно провести опрос среди жителей Украины. На этом "референдуме" власть может вынести вопрос касательно Крыма, легализации проституции и НАТО.
Об этом "Телеграфу" заявил аналитик Анатолий Октисюк.
По его информации, власть прорабатывает три блока вопросов:
Аналитик отметил, что все это делается в авральном порядке.
Полный анализ политолога касательно ситуации с опросом читайте в статье: Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик.
Напомним, "Телеграф" поставил свои пять вопросов власти относительно опроса в день выборов, а бывший замминистра Георгий Тука назвал проведение референдумов перекладыванием ответственности за решения власти на общество.