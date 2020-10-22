Зеленский заявил, что откажется от президентской пенсии и назвал условие

Президент объяснил слова Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий

Президент Владимир Зеленский во время интервью четырем украинским телеканалам заявил, что намерен отказаться от президентской пенсии.

«Я откажусь от президентской пенсии. Если людям нечего будет есть, то зачем мне такие пенсии?», - сказал он.

Также президент прокомментировал прогноз премьера Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий.

Зеленский отметил, что из Украины массово уезжает молодежь, а страна стареет.

«Что произойдет, если тут не будет предпринимателей? Не будет кому платить налоги. Поэтому, если не будут лояльные условия, включая свободную экономическую зону, кто будет платить налоги? Не будет кому, не будет кому платить пенсии. Он (Шмыгаль. – Авт.) не пугает, он говорит чистую правду", - сказал президент.

Кроме того, в интервью 22 октября Зеленский оценил возможность введения локдауна в Украине из-за коронавируса и ответил, зачем ему нужно проводить опрос на местных выборах.