Где он живет? Зеленский удивил заявлением о качестве лечения больных COVID-19 в Украине

Заявление президента вызвало недоумение

Президент Владимир Зеленский, заявил, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже, чем в других странах Европы. Украинские врачи довольно быстро научились лечить COVID-больных, отметил украинский лидер.

"Не зря же итальянцы приглашали наших медиков", - заявил Зеленский во время своего интервью "Осень-2020: победы и вызовы".

Высказывание президента вызвало бурю обсуждений в сети.

Жительница столицы Наталья, на своей странице в Фейсбук задалась вопросом "Где он (Зеленский. - Авт.) живет".

Стоит напомнить, что ранее президент объяснил слова Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий. и также рассказал о причинах проведения всеукраинского опроса 25 октября.