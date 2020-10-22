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Четверг, 22.10.2020
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Где он живет? Зеленский удивил заявлением о качестве лечения больных COVID-19 в Украине

Где он живет? Зеленский удивил заявлением о качестве лечения больных COVID-19 в Украине
22:57 Сегодня Телеграф Фото: Владимир Зеленский (facebook - Офис Президента)
Заявление президента вызвало недоумение

Президент Владимир Зеленский, заявил, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже, чем в других странах Европы. Украинские врачи довольно быстро научились лечить COVID-больных, отметил украинский лидер. 

"Не зря же итальянцы приглашали наших медиков", - заявил Зеленский во время своего интервью "Осень-2020: победы и вызовы".

Высказывание президента вызвало бурю обсуждений в сети.

Жительница столицы Наталья, на своей странице в Фейсбук задалась вопросом "Где он (Зеленский. - Авт.) живет".

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Стоит напомнить, что ранее президент объяснил слова Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий. и также рассказал о причинах проведения всеукраинского опроса 25 октября.

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Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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