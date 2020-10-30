Власть перешла грань: дипломат рассказал, может ли Украина реально лишиться безвиза

Украине угрожает не только лишение безвизового режима с ЕС, под вопросом может оказаться существования судебной системы страны и власти в целом.

Такой прогноз украинский дипломат и экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко делает в колонке на НВ.

Дипломат перечисляет те события в Украине, которые могут вызвать непонимание в Европейском Союзе и привести к последствиям, в первую очередь в приостановлении безвиза. Это разрушение реформы образования, на которую ЕС выделило около 200 млн. евро. Доноры напомнили и.о. министра образования и науки Сергею Шкарлету о необходимости выполнять обязательства, но пока не получили адекватной реакции.

Огрызко напоминает и о том, что ЕС финансировал и антикоррупционную реформу, но и с ее реализацией могу возникнуть проблемы из-за спорных решений Конституционного суда Украины. Дипломат считает, что такие действия представителей власти направлены на том, чтобы "испортить собственный имидж и нанести вред стране, если иметь в виду европейское стремление, хоть какую-то перспективу вступления в НАТО и так далее".

Огрызко считает, что сложившаяся ситуация может повлиять на приостановку безвизового режима со странами ЕС, а также иметь и далеко идущие последствия для Украины.

"Если наша власть в ближайшие дни и недели не предпримет очень решительных мер, то вопрос будет даже не в безвизовом режиме. Вопрос будет в существовании этой судебной системы и этой власти. Поскольку у цинизма есть предел, и его сейчас перешли. Преступлены все красные линии, вместе взятые. Украинцам, которые проливали кровь за достоинство, за Европу, за ценности, за то, чтобы быть хотя бы в какой-то среднесрочной перспективе членами и ЕС, и НАТО, сейчас просто плюнули в глаза", - уверен дипломат.

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