У Зеленского узнали, как Евросоюз воспринял роспуск Конституционного суда в Украине

Обновление состава Конституционного Суда поддержали в Европарламенте. Также это согласовали с послами стран Большой семерки. Никакой альтернативы этому процессу пока нет.
Новый состав будут формировать максимально прозрачно. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Украинская правда".
В процессе формирования будут участвовать общественность и международные партнеры. По словам Арахамия, никакой альтернативы предложенному обновлению суда нет.
"Если оставить судей, способных принимать столь откровенно антиконституционные решения, получим демонтаж уже не только антикоррупционной инфраструктуры", - отметил глава фракции Давид Арахамия.
Политик добавил, что на очереди у этих судей будут решения по Антикоррупционному суду и банковской системе.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверные декларации. 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
Ранее, Европейский союз пригрозил временно приостановить безвизовый режим с Украиной.