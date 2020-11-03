Он напуган: психолог оценила выступление Зеленского на "Свободе слова"

В понедельник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский внезапно решил поучаствовать в спецвыпуске программы "Свобода слова" на ICTV.

Известный политический психолог Светлана Чунихина решила прокомментировать поведение главы государства на шоу.

"На "Свободе слова" президент выглядел больше напуганным, чем злым", - написала она.

В комментариях под постом открылось обсуждение. Кто-то заявил, что любому на его месте было бы страшно. Также пользователи сети отметили, что "если не идти против системы, то бояться особо нечего".

Напомним, что в эфире шоу президент поднял вопрос скандала с Конституционным судом Украины. Он заявил, что попытки народных депутатов найти альтернативное решение проблем, возникших после резонансных решений КСУ по антикоррупционному законодательству не дадут результатов.