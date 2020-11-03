Скачать
Вторник, 03.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Денег нет: готова ли Украина к новому локдауну и переживут ли украинцы ужесточение карантина
Денег нет: готова ли Украина к новому локдауну и переживут ли украинцы ужесточение карантина
В России рассказали о планах Путина передать власть дочери
В России рассказали о планах Путина передать власть дочери
"Где ты был, когда война пришла в Украину?": Зеленский удивил публичным разборками с другом-крымнашистом
"Где ты был, когда война пришла в Украину?": Зеленский удивил публичным разборками с другом-крымнашистом
Возле здания КСУ заметили силовиков (фото)
Возле здания КСУ заметили силовиков (фото)

Он напуган: психолог оценила выступление Зеленского на "Свободе слова"

Он напуган: психолог оценила выступление Зеленского на "Свободе слова"
08:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В понедельник, 2 ноября, президент  Украины Владимир Зеленский внезапно решил поучаствовать в спецвыпуске программы "Свобода слова" на ICTV.

Известный политический психолог Светлана Чунихина решила прокомментировать поведение главы государства на шоу.  

"На "Свободе слова" президент выглядел больше напуганным, чем злым", - написала она.

В комментариях под постом открылось обсуждение. Кто-то заявил, что любому на его месте было бы страшно. Также пользователи сети отметили, что "если не идти против системы, то бояться особо нечего".

Журналист рассказал о разногласиях Зеленского и Разумкова по истории с КСУ

Напомним, что в эфире шоу президент поднял вопрос скандала с Конституционным судом Украины. Он заявил, что попытки народных депутатов найти альтернативное решение проблем, возникших после резонансных решений КСУ по антикоррупционному законодательству не дадут результатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Владимир Зеленский, Офис Президента, Светлана Чунихина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минске силовики в упор расстреляли мужчину, который заступился за жертву избиения
02 Журналист рассказал о разногласиях Зеленского и Разумкова по истории с КСУ
03 Обычный аптекарь из Донецка: у тещи главы КСУ нашли собственное Межигорье под Киевом
04 В России рассказали о планах Путина передать власть дочери
05 Война между Арменией и Азербайджаном: стало известно о гибели одного из руководителей армии Карабаха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди с мокрым снегом и заморозки: синоптики рассказали, где ударит непогода
Дожди с мокрым снегом и заморозки: синоптики рассказали, где ударит непогода
Стрельба в Австрии: за атакой могут стоять джихадисты
Стрельба в Австрии: за атакой могут стоять джихадисты
Доллар стремительно дорожает: за сколько можно купить и продать валюту 3 ноября
Доллар стремительно дорожает: за сколько можно купить и продать валюту 3 ноября
Кто такой Сарик Андреасян и почему ему ответил Зеленский
Кто такой Сарик Андреасян и почему ему ответил Зеленский
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь