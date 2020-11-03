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Тупицкий пригрозил кровопролитиями в Украине

Тупицкий пригрозил кровопролитиями в Украине
14:37 Сегодня Телеграф

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины.

"К чему ведёт одномоментная смена состава Конституционного суда..? Если в один момент КС будет недееспособным,.. то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности. В чем это заключается? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне областного совета о самоопределении или отсоединении от Украины. Для правомерности действий по защите территориальной целостности необходимо обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно", - сказал Тупицкий в комментарии для телеканала "Прямой".

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Он выразил мнение о том, что отсутствие действующего КС в такой ситуации "может привести к кровопролитию".

Напомним, что народные депутаты собирают подписи за отставку судей Конституционного суда на фоне отмены ряда положений антикоррупционного законодательства.

На роспуске состава судей также настаивает президент. Он заявил, что не будет отзывать проект закона, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС, а у тех, кто не участвовал в скандальном голосовании и добровольно уйдет в отставку, будет шанс переизбраться.

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Все по теме:

КСУ, Владимир Зеленский, Слуга народа, Александр Тупицкий, Распад Украины.

Автор:

Телеграф
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