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Зеленский назвал главе Конституционного суда "красные линии" и вызвал иронию украинцев

Зеленский назвал главе Конституционного суда "красные линии" и вызвал иронию украинцев
Обновлено 22:18 Сегодня Телеграф Фото: Владимир Зеленский (facebook - president.gov.ua)

В связи с разгоревшимся накануне конфликтом президента Украины с Конституционным судом, Владимир Зеленский озвучил главе Конституционного суда главные "красные линии" для украинского общества, чем вызвал иронию со стороны соотечественников в сети.

Об этом сообщили на странице Офиса президента в Фейсбуке.

По словам президента есть три главные "красные линии" для Украины:

  • Высший антикоррупционный суд,
  • Земельная реформа,
  • Банковская реформа.

В то же время пользователи соцсетей довольно иронично отнеслись к данному высказыванию президента Украины.

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Стоит напомнить, что ранее Зеленский заявлял, что попытки нардепов найти альтернативное решение проблем, возникших после резонансных решений КСУ по антикоррупционному законодательству не дадут результатов.  

Читайте также в материале "Телеграф": Глава КСУ Александр Тупицкий рассказал о последствиях прекращения работы КС для Украины.

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Украина, КСУ, Владимир Зеленский, Александр Тупицкий.

Автор:

Телеграф
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