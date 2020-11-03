Зеленский назвал главе Конституционного суда "красные линии" и вызвал иронию украинцев

В связи с разгоревшимся накануне конфликтом президента Украины с Конституционным судом, Владимир Зеленский озвучил главе Конституционного суда главные "красные линии" для украинского общества, чем вызвал иронию со стороны соотечественников в сети.

Об этом сообщили на странице Офиса президента в Фейсбуке.

По словам президента есть три главные "красные линии" для Украины:

Высший антикоррупционный суд,

Земельная реформа,

Банковская реформа.

В то же время пользователи соцсетей довольно иронично отнеслись к данному высказыванию президента Украины.

Стоит напомнить, что ранее Зеленский заявлял, что попытки нардепов найти альтернативное решение проблем, возникших после резонансных решений КСУ по антикоррупционному законодательству не дадут результатов.

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