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Зеленскому предложили два сценария выхода Украины из конституционного кризиса

Зеленскому предложили два сценария выхода Украины из конституционного кризиса
Обновлено 08:06 Сегодня Телеграф

Кризис вокруг Конституционного суда и его последних решений продолжает нарастать. По состоянию на утро среды, 4 ноября, законопроект президента Владимира Зеленского не проголосован. При этом в парламенте есть альтернативный законопроект спикера Дмитрия Разумкова, о разногласиях которого с президентом "Телеграф" писал буквально на днях.

Аналитик центра Democracy House Анатолий Октисюк озвучил две идеи по выходу из ситуации.

Согласно первому сценарию, президент идет на перегруппировку Кабмина и при создании нового правительства учитывает "хотелки" не только Рината Ахметова, но и других олигархов, включая Игоря Коломойского. Очевидным минусом этой "схемы" является последующее ухудшения отношений с Западом и резким сокращением финансового потока из-за границы. В эфире програмы "Свобода слова" на ICTV Владимир Зеленский признал, что без денег МВФ Украине будет крайне тяжело свести баланс и закрыть огромную дыру в бюджете.

Анатолий Октисюк

Вторым сценарием является роспуск Верховной Рады.

"Мне он кажется наиболее логичным, – говорит Анатолий Октисюк "Телеграфу". – Это станет своеобразной разрядкой для олигархов. Смогут переключиться на новую политическую борьбу".

 

По словам аналитика, такое решение может восстановить авторитет Зеленского: "Народу представят картину: хороший президент разогнал жуликов. У нас такое любят"

Результаты местных выборов показали, что Зеленский сейчас контролирует примерно 150 "слуг народа", а вследствие досрочных парламентских выборов может получить более управляемое большинство.

"Думаю, что его политсила наберет 25-30%, что позволит быть самой крупной фракцией. А там – поиск партнера по коалиции, совместная ответственность, что также на руку. Ведь сейчас весь негатив, в том числе от парламента и правительства, падает на Зеленского. Он тянет пока на своем рейтинге, но через год от этого рейтинга уже окончательно ничего не останется. Тем более, что конфликты будут лишь нарастать, и в конце концов президент может получить коллективный импичмент, когда все пойдут против него", - подчеркнул Анатолий Октисюк.

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Верховная Рада, Конституционный Суд, КСУ, Владимир Зеленский, Анатолий Октисюк.

Автор:

Телеграф
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