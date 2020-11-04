Стало известно, кто написал законопроект Зеленского о роспуске КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не единолично написал скандальный законопроект о роспуске Конституционного суда.

Об этом замглавы ОП, куратор юридического блока, Андрей Смирнов рассказал в интервью изданию "Левый берег".

По словам Смирнова, законопроект Зеленского о роспуске КСУ, был "коллективным продуктом специалистов, юристов, работников администрации президента".

Он утверждает, что во время заседания была четко изложена позиция секретаря СНБО, МИД, вице-премьера по вопросам европейской интеграции и других членов Совета. Обсудили риски решений Конституционного суда, которые на сегодняшний день вызывают большие сомнения в обществе.

"И президент поручил внести законопроект о возобновлении доверия к конституционному судопроизводству", - подчеркнул Смирнов.

Напомним, ранее мы писали, что не так с нашумевшим законопроектом президента Украины по Конституционному суду.

Как сообщал "Телеграф", накануне Владимир Зеленский назвал "красные линии" главе КСУ, чем вызвал иронию в сети.