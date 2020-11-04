Комендантский час и "черная зона": как в Украине могут ужесточить карантин и что ждет обычных граждан

Количество украинцев, подцепивших COVID-19, растет с каждым днем. За сутки уже более 9,5 тысяч заболевших и почти 200 погибших. На какие ужесточенные карантинные меры может пойти украинская власть? И готова ли? Есть ли риск конфликтов между центральной и местной властью? В ситуации с помощью экспертов разбирался «Телеграф».

Магистр государственного управления, политический обозреватель Владимир Воля считает, что Киев сейчас не готов идти на какие-то конфликты с регионами.

«Даже в более благополучной Европе происходят масштабные протесты против полного или ужесточенного карантина. А наша ослабленная центральная власть сейчас точно не пойдет на такой шаг, – говорит Владимир Воля. – Вопрос не только в опасении обострения конфронтации по линии центр-регионы, но и в прогнозируемых массовых протестах предпринимателей».

По этой причине, уверен эксперт, власть будет искать такие форматы, которые позволяли бы минимизировать всплеск недовольства.

«Возможен какой-то вариант комендантского часа (скорее всего – ночной). Не исключены ужесточения проверок предприятий торговли и услуг – по соблюдению масочного и дистанционного режима. Кое-какие предложения уже вбрасываются в информационное пространство. Отслеживается реакция. Но такой жесткий карантин, как весной, вряд ли будет введен», - говорит Владимир Воля.

Он также обращает внимание на существующие риски досрочных парламентских выборов. Что также будет удерживать центральную власть от введения слишком жестких карантинных ограничений.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко напоминает, что решение об усилении или ослаблении мер карантина принимается Кабмином на основании предложений Минздрава.

«Именно Министерство здравоохранения определяет - как и в каком объеме задействовать карантин», – подчеркивает Антон Геращенко.

PR-эксперт, политический аналитик Александр Солонько, говоря о социальном факторе, высказал сомнения, что все будут соблюдать карантин.

«Стоит вопрос, не начнутся ли протесты из-за возможного решения о новом локдауне. Учитывая напряженную социальную и политическую ситуацию. Тем более, есть много политических игроков, заинтересованных в дестабилизации ситуации в стране», – отмечает эксперт.

Он также заметил, что в СМИ уже была обнародована информация о так называемом «карантине выходного дня».

«Меры, которые сейчас находятся на рассмотрении у органов государственной власти, не предусматривают полного локдауна. Ведь это будет очередной экономический удар, – поясняет Александр Солонько. – Но полные ограничения могут быть наложены точечно. На определенных территориях».

Если говорить о том, будут ли на местах выполняться решения органов госвласти, то это очень неоднозначный вопрос, считает аналитик. Особенно после результатов местных выборов, когда люди на местах, в ключевых городах, отдали предпочтение действующим мэрам и их командам.

«Будут еще вторые туры в ряде городов. Но тенденция уже понятна, – подчеркивает Александр Солонько. – Следует помнить, что власть на местах и до того не боялась вступать в открытую конфронтацию с центром по теме карантина. А теперь и вообще может апеллировать к поддержке местных жителей, которые дали оценку, в том числе, эффективности власти в ситуации всемирной пандемии. Всё это, вероятно, заставит подумать, прежде, чем идти на конфронтацию. Но мы не раз видели, как нарушалась, казалось бы, вполне понятная логика. Поэтому ожидать можно много чего».

Автор: Андрей Питонов