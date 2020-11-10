После Молдовы, Грузии и Армении "миротворцы" Путина возьмутся за горло Украины - Портников

Ночью с 9 на 10 ноября премьер Армении Никол Пашинян признал "разгромное поражение" в Нагорном Карабахе, подписав соглашение с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Многие эксперты и аналитики уже начали предупреждать о том, что роль РФ в этом соглашении может составлять угрозу для Украины.

Соответствующее мнение поддержал и публицист Виталий Портников в колонке на "Эспрессо".

"Российские войска в спешном порядке разворачиваются на территории Нагорного Карабаха. Теперь именно эти войска будут гарантами безопасности карабахских армян... Таким образом, Путин - снова "миротворец", - пишет он.

Также он напомнил, к чему приводили миротворческие миссии Кремля на других территориях бывшего СССР.

В частности, Портников напоминает, о том, что уже почти 30 лет "миротворцы" не позволяют восстановить территориальную целостность Молдовы, а в Абхазии и Южной Осетии они же устроили войну с Грузией.

Он отметил, что хоть договор о размещении миротворцев был заключен на пять лет с автоматическим продлением срока, но это время будет выгодным именно для России.

"Потому что теперь Азербайджана уже нужно будет воевать не с Арменией. А с Россией. И от России будет зависеть возможна транспортная коммуникация Армении с Карабахом и Азербайджана с Нахичеванью. Да и потом - сколько было решений о выводе российских "миротворцев" из Приднестровья. И что, кто-то ушел?", - пишет Портников.

Он прогнозирует, что такой же вариант Кремль попытается навязать Украине.

"Прямые переговоры" со своими марионетками и российские "миротворцы" на Донбассе. Или новая война и российские "миротворцы". Важно, чтобы руоссийская роль "покровителя" Донбасса было закреплено и чтобы Россия держала Украину за горло - так, как она сейчас будет держать Армению и Азербайджан", - подытожил он, отметив, что несколько месяцев назад ни Баку, ни Ереван не предполагали, что в Карабахе будут стоять российские войска.

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