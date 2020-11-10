Заболевший коронавирусом Зеленский попросил Меркель помочь с поставками вакцины в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с ухудшением эпидемиологической ситуации, сложившеюся на фоне второй волны пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский попросил о расширении доступа Украины к вакцине от коронавируса, которая разрабатывается в рамках международного фонда COVAX.

Отмечается, что президент приветствовал научный прорыв компаний BioNTech и Pfizer, назвав его "очень обнадеживающей новостью".

"Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - сказал Зеленский

Отмечается, что стороны договорились о дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии.

Как сообщалось ранее, 9 ноября Зеленский заявил, что заразился коронавирусом.

Помимо него COVID-19 болеют глава ОПУ Андрей Ермак, а также министр финансов Сергей Марченко и министр обороны Андрей Таран.

На 10 ноября в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусной инфекции и 191 смерть.