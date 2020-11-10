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Заболевший коронавирусом Зеленский попросил Меркель помочь с поставками вакцины в Украину

Заболевший коронавирусом Зеленский попросил Меркель помочь с поставками вакцины в Украину
Обновлено 18:32 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с ухудшением эпидемиологической ситуации, сложившеюся на фоне второй волны пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский попросил о расширении доступа Украины к вакцине от коронавируса, которая разрабатывается в рамках международного фонда COVAX. 

Отмечается, что президент приветствовал научный прорыв компаний BioNTech и Pfizer, назвав его "очень обнадеживающей новостью". 

"Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - сказал Зеленский

Отмечается, что стороны договорились о дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии. 

Как сообщалось ранее, 9 ноября Зеленский заявил, что заразился коронавирусом.

Помимо него COVID-19 болеют глава ОПУ Андрей Ермак, а также министр финансов Сергей Марченко и министр обороны Андрей Таран.

На 10 ноября в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусной инфекции и 191 смерть.

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Все по теме:

Ангела Меркель, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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