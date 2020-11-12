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Зеленский видел текст решения КСУ по декларациям до публикации: как он на него отреагировал

Зеленский видел текст решения КСУ по декларациям до публикации: как он на него отреагировал
Обновлено 08:29 Сегодня Телеграф

Решение Конституционного суда Украины об отмене уголовного наказания за незаконное декларирование, спровоцировавшее скандал, вызвало злость со стороны президенты Владимира Зеленского.

Об это сообщил в интервью "Радио Свобода" представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

По словам Вениславского именно он сообщил президенту о готовящемся решении Конституционного суда и тот отреагировал эмоционально.

"Сказать, что президент был разозлен – это вообще ничего не сказать. Потому что он прекрасно понимал, что идет речь о системном наступлении со стороны ВСУ на всю систему антикоррупционных органов", - отметил Вениславский.

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Представитель президента в КСУ отметил, что сразу после принятия решения судом, президент проводил совещания.  А затем высказал свою позицию общественности, назвав заговором действия Конституционного суда. На тот момент, по словам Вениславского, было известно о системных нарушениях при принятии решения, в частности имели место нарушения собственного регламента и антикоррупционного законодательства (а именно то, что судьи действовали в условиях конфликта интересов. 

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Представитель президента в КСУ также признался, что делать такие выводы и понимать, какими будут последствия, была возможность вечером 27 октября в тот момент на руках у команды президента уже был проект решения, за который проголосовали судьи.  

"Все еще должны были подписаться под оригиналом решение, но поскольку оно уже было проголосовано и никаких изменений в него вносить было уже нельзя, то судьи фактически не находились под своей обязанностью не разглашать содержания постановления, потому что оно уже было принято. Нам дали возможность ознакомиться и ми владели ситуацией", - подчеркнул Вениславский. 

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Конституционный Суд, Уголовная ответственность, Владимир Зеленский, Федор Вениславский.

Автор:

Телеграф
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