Советник Ермака предложил записать ролики из больниц для взбунтовавшихся против карантина мэров

На данный момент многие развитые страны прибегают к тотальным локдаунам в то время, как в Украине даже мэры отдельных городов пытаются оспаривать решение правительства о карантине. Но этот вопрос нужно решать.

Об этом советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк сообщил на своей странице в Фейсбук.

По его словам, сперва стоит записать ролики из территориальных больниц, а именно из коронавирусных отделений.

"Чтобы (мэры - ред.) лично и во всех красках посмотрели на несуществующее. На больных, которых много. На их страдания... ", - отметил Подоляк.

Он считает, что не надо "упрашивать" мэров следовать карантинным правилам, стоит только "лично каждому показать, что нас ждет, если не разрывать цепочки".

Во вторых, нужно "внятно объяснить публично, что такое личная ответственность за энный процент тяжелых форм и высокую смертность", - подчеркнул советник Ермака.

Стоит напомнить, что ранее мэр Львова Андрей Садовой отказался вводить карантин выходного дня в городе.

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