Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко закупила продуктовые наборы для нуждающихся ко Дню людей с инвалидностью

Почти полсотни пенсионеров, членов общественной организации "Единство", к международному Дню людей с инвалидностью получили подарки. Ежегодно, семья Оксаны Марченко и Виктора Медведчука за личные средства закупает для них продуктовые наборы. Они помогут пенсионерам не остаться голодными ни в день праздника, ни как минимум, следующие две-три недели.

Об этом шла речь в сюжете телеканала ZIK.

Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко раздала 412 продуктовых наборов для людей с инвалидностью. Эта помощь сейчас как никогда уместна, ведь карантинные меры, которые сейчас необходимы в борьбе с эпидемией, больно бьют по карманам пенсионеров.

Пенсионерка София Кондратюк перенесла инсульт. Женщина потеряла возможность говорить. Ее муж, также член общества, имеет онкологию. Пенсионеры признаются, что выживать в нынешних условиях им помогает общество "Единство".

Размер пенсии Екатерины Соломак - меньше 2 тысяч гривен. Ее сын перенес несколько сложных операций на почках, а ее муж - не имеет возможности даже подняться с кровати потому, что перенес инсульт. Женщина говорит, что помощи хватит на всех.

"Пайки такие прекрасные, хватит и отцу, и сыну, и мне. И оденемся мы здесь", - отметила пенсионерка Екатерина Соломак.

Председатель организации "Единство" Екатерина Юрьева также не смогла удержать слез. Сегодня она сама, как никто другой, нуждается в помощи.

"Когда люди придут получать такие подарки, также будут плакать. Вы знаете, в это тяжелое время, дай нам Бог выжить, чтобы мы все не заболели, потому что мы все в группе риска. В любое время мы можем заболеть, а средств на лекарства форуме . Поэтому такая обида на это жизнь ", - добавила Екатерина Юрьева, председатель Подольского общества инвалидов" Единство ".

Добавим, что Оксана Марченко уже много лет опекает эту организацию. С 2012 года помогает ей лично. Ежегодно к Международному дню людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря, закупаются продуктовые наборы.

Оксана Марченко также дарит подарки детям 1 июня, в Международный день защиты детей.

Нуждающихся людей каждый год становится больше, потому Оксана Марченко призывает: "Не будьте равнодушными, помогайте друг другу в это нелегкое время и делитесь добром".