Скачать
Пятница, 04.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
России всегда мало! Опыт Армении и Беларуси показал новую опасность для Украины, - генерал
России всегда мало! Опыт Армении и Беларуси показал новую опасность для Украины, - генерал
Введение локдауна в Украине пока не предвидится: что пообещал Зеленский в новом обращении (видео)
Введение локдауна в Украине пока не предвидится: что пообещал Зеленский в новом обращении (видео)
Ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик показала чувственное фото с мужем
Ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик показала чувственное фото с мужем
Шмыгаль внес ясность в вопрос работы транспорта при локдауне
Шмыгаль внес ясность в вопрос работы транспорта при локдауне

ГБР по заявлению Медведчука и Кузьмина начало уголовное расследование относительно разворовывания властью средств антикоронавирусного фонда

ГБР по заявлению Медведчука и Кузьмина начало уголовное расследование относительно разворовывания властью средств антикоронавирусного фонда
Обновлено 18:55 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Государственное бюро расследований по депутатскому обращению председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука и народного депутата от этой же политсилы Рената Кузьмина открыло дело и начало следственные действия по факту разворовывания действующей украинской властью средств антикоронавирусного фонда, выделенных на финансирование программы Президента Украины "Большая стройка".

В своем обращении депутаты подчеркнули, что почти половина средств, которые были выделены из фонда по борьбе с COVID-19 на финансирование президентской программы "Большая стройка", разворованы "Укравтодором" и подставными участниками тендеров. В документе говорится, что доступ к этим средствам получили шесть компаний, победивших в тендерах "Укравтодора"

"Целевые средства из этого фонда в сумме почти 36 млрд грн направлены не на борьбу с эпидемией, а на финансирование программы Президента Украины "Большая стройка". Доступ к этим средствам получили шесть определенных компаний – "победителей" тендеров, объявленных "Укравтодором". В дальнейшем 40% этих средств было разворовано: "победители" выполняли работы не самостоятельно, а за значительно меньшую стоимость привлекали к строительству других субъектов (субподрядчиков), присваивая разницу стоимости работ. Поэтому похищены государственные средства в особо крупных размерах – более 14 млрд грн", – говорится в депутатском обращении.

ГБР сообщает, что на основании фактов, изложенных в обращении, 25 ноября 2020 года в Единый реестр досудебных расследований под №42020000000002282 внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины ("Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением").

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ренат Кузьмин, ГБР, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ветеран АТО бросил вызов нардепу Третьяковой: история получила неожиданный поворот
02 Нужен неожиданный ход: в России рассказали, на каких условиях Путин согласится отдать Донбасс
03 Купил место за 300 баксов: участник "Холостячки" поделился неожиданным видео
04 Когда в Украине введут локдаун: последние заявления властей
05 Красивые поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потеплеет, а потом похолодает: синтоптик озвучила прогноз погоды на выходные
Потеплеет, а потом похолодает: синтоптик озвучила прогноз погоды на выходные
Россиянка выбросила из окна 2-месячного ребенка своей подруги
Россиянка выбросила из окна 2-месячного ребенка своей подруги
Сын Кернеса назвал точную дату возвращения мэра в Харьков
Сын Кернеса назвал точную дату возвращения мэра в Харьков
Названы продукты, которые снижают активность ферментов COVID-19
Названы продукты, которые снижают активность ферментов COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь