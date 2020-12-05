Украинский генерал назвал "истинную цену" российского "миротворчества"

"Миротворцы" России, которые введены в Нагорный Карабах и ряд других зон конфликта, несут одни разрушения.

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский генерал, бывший топ-чин Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он заметил, что в рамках российской пропаганды "миротворцев" преподносят как вестников мира.

"Но нужно понимать истинную цену российского "миротворчества". Это – жертвы, разрушения, смерть и хаос", - подчеркнул генерал.

По его словам, они приносили разрушения во все регионы, которые пытались отстаивать свою независимость вопреки планам России.

"Украина сейчас проходит это в очередной раз", - добавил Романенко.

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