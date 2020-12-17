У Авакова рассказали, у кого больше всего шансов стать мэром Харькова после Кернеса

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, наибольшие шансы занять его пост есть у секретаря Харьковского горсовета и исполняющего обязанности городского головы с 17 декабря Игоря Терехова.

Такое мнение озвучил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, в мэры могут баллотироваться бывший харьковский городской голова (2004-2010) Михаил Добкин, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-глава Харьковской ОГА (2016-2019) Юлия Светличная, но самые большие шансы на успех, по его мнению, у Игоря Терехова.

Стоит отметить, что город и регион уже начал переходить под контроль группы Авакова, а Терехов через Игоря Котвицкого восстановил связи с министром МВД Арсеном Аваковым.

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