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Зеленский уже нашел замену Ковалив: кто такая Юлия Свириденко и что о ней известно

Зеленский уже нашел замену Ковалив: кто такая Юлия Свириденко и что о ней известно
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф Фото: facebook

После того, как Юлия Ковалив покинула пост заместителя главы Офиса президента, президент Украины Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко на ее место. Глава государства подписал соответствующий указ 22 декабря.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Юлия Свириденко получила образование в Киевском национальном торговельно-экономическом унивеситете.

В 2015 году была советником главы Черниговской областной государственной администрации.

В 2018 году работата на посту первого заместителя главы Черниговской ОГА.

А уже 3 сентября 2019 года стала заместителем Министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства в Украине и находилась на этой должности до 22 декабря.

В то же время у нового зама главы ОП есть муж, вместе с которым они зарабатывают примерно одинаково, согласно декларации а 2019 год.

Стоит напомнить, что ранее бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко назначили исполняющим обязанности министра энергетики. В этот же день 21 декабря, Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок. 

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Владимир Зеленский, ОП, Юлия Ковалив, Юлия Свириденко.

Автор:

Телеграф
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