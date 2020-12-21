Не только Витренко: в Кабмине приняли сразу ряд кадровых решений

В понедельник, 21 декабря, Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок. Главным из них стало назначение Юрия Витренко на пост исполняющего обязанности министра энергетики.

Однако, пресс-служба Кабмина обнародовала и другие документы.

До Витренко пост и.о. министра энергетики занимал Юрий Бойко, его назначили на этот пост 20 ноября. Теперь же на сайте Кабмина появилась информация о его увольнении.

Помимо поста и.о. министра энергетики, Витренко также стал первым заместителем министра энергетики. С этой должности ушла Ольга Буславец.

Также Кабмин уволил Сергея Шкарлета с поста заместителя главы МОН по вопросам европейской интеграции. Очевидно, что это произошло из-за того, что его назначили министром образования.

На сайте правительства также есть распоряжение об увольнении Юлии Свириденко с поста первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Отмечается, что она ушла по собственному желанию.

Первый заместитель главы Госэкоинспекции тоже отправлен в отставку. Причиной указывается то, что он получил негативную оценку по результатам оценивания служебной деятельности.

Кроме того, правительство уволило Романа Лещенка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Накануне Рада утвердила его кандидатуру на посту министра аграрной политики. На его место назначен Алексей Пинчук.