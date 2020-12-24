Украине напророчили новые проблемы из-за скандала с "вагнеровцами"

Ухудшение обстановки в Украине на фоне срыва спецоперации СБУ и задержания вагнеровцев сыграло на руку президенту России Владимиру Путину. При этом, расследование Bellingcat по данной истории может только усугубить ситуацию, став причиной нового острого кризиса в стране.

Такое мнение "Телеграфу" высказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Он считает, что данным "провалом" всему миру был продемонстрирован уровень непрофессионализма украинских спецслужб.

Вследствие этого Киев "потерял авторитет" и теперь в адрес руководства страны звучат обвинения: "Что Зеленский и Ермак, как минимум, нарушили режим секретности".

Таким образом в Украине значительно ослабли позиции в высшем политическом руководстве страны. "И ситуация лишь усугубится после выхода соответствующего расследования – какие бы результаты там не привели, это спровоцирует новый острый кризис в Украине", - уверен Николай Маломуж.

По мнению экс-главы Внешней разведки Украины при планировании операции СБУ были допущены просчеты, которые однозначно привели бы к ее провалу.

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