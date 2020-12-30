"Фактически узурпация власти": кому сыграло на руку "отстранение" Тупицкого в Украине

Неправомерное решение президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого выгодно России.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политолог Виктор Бобыренко.

Он заметил, что против Тупицкого действительно есть подозрения, но отвечать неадекватным решением на другое такое же, - "точно не выход", и это может создать неприятный прецедент.

Так, с вмешательством Зеленского в деятельность другой ветви власти Украина выпадает из правового поля и фактически можно наблюдать узурпацию власти.

"Кому это на пользу? Только нашим врагам за поребриком", - подчеркнул Бобыренко.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Зеленский - болезненно обидчивый: что стоит за увольнением Кривоноса и отстранением Тупицкого.