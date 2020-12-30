Этим явно будут пользоваться: увольнение Кривоноса показало слабость Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на эмоциях решил уволить генерала Сергея Кривоноса с должности замсекретаря СНБО, чем показал свою слабость.

Такое мнение политолог Виктор Бобыренко озвучил в комментарии "Телеграфу".

Он напомнил, что Кривонос критиковал президента, в частности, поправлял его необдуманные заявления о мобилизации украинцев, чем и вызвал такую реакцию.

По словам эксперта, Зеленский отошел от этичных стандартов при увольнении боевого генерала, вследствие чего потеряет поддержку военных и гражданских украинцев.

"Зеленский в очередной раз доказал, что он болезненно обидчивый. Может действовать на эмоциях. Ему главное - такую эмоцию подсунуть. И этим явно будут пользоваться...", - подытожил Бобыренко.

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