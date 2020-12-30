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Этим явно будут пользоваться: увольнение Кривоноса показало слабость Зеленского

Этим явно будут пользоваться: увольнение Кривоноса показало слабость Зеленского
23:29 Ср, 30 Декабрь 2020 Телеграф Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на эмоциях решил уволить генерала Сергея Кривоноса с должности замсекретаря СНБО, чем показал свою слабость.

Такое мнение политолог Виктор Бобыренко озвучил в комментарии "Телеграфу".

Он напомнил, что Кривонос критиковал президента, в частности, поправлял его необдуманные заявления о мобилизации украинцев, чем и вызвал такую реакцию.

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По словам эксперта, Зеленский отошел от этичных стандартов при увольнении боевого генерала, вследствие чего потеряет поддержку военных и гражданских украинцев.

"Зеленский в очередной раз доказал, что он болезненно обидчивый. Может действовать на эмоциях. Ему главное - такую эмоцию подсунуть. И этим явно будут пользоваться...", - подытожил Бобыренко.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Зеленский - болезненно обидчивый: что стоит за увольнением Кривоноса и отстранением Тупицкого.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Сергей Кривонос.

Автор:

Телеграф
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