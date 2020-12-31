Украинцам объяснили, почему не стоит ждать ухода Путина в России

Президент России Владимир Путин не собирается в отставку, но и даже после его ухода Кремль не изменит агрессивную политику в отношении Украины и других стран.

Об этом "Телеграфу" высказалась эксперт-политолог Олеся Яхно.

Отмечается, что в последнее время в России все чаще обсуждают возможных преемников Путина и конец его президентства. Но, по мнению Яхно, это просто "вбросы" для проверки реакции общественности, и на самом деле об уходе Путина речи не идет.

Она обратила внимание, как РФ в последние годы активизировала силовую составляющую на всех направлениях, даже помимо аннексии Крыма и оккупации Донбасса, - совершает убийства, покушения и отравления неугодных лиц.

Политолог считает, нет смысла рассчитывать, что смена лидера повлияет на сам режим.

"Может ли уход Путина спровоцировать смену такого курса? Вряд ли...", - подчеркнула она.

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