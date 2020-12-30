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Россия не выдержит санкций и потока цинковых гробов: как Украина может довести Путина до "суицида"

Россия не выдержит санкций и потока цинковых гробов: как Украина может довести Путина до "суицида"
06:34 Сегодня Телеграф Владимир Путин

Если президент России Владимир Путин решится на полномасштабную войну против Украины, это может стать концом его авторитарного режима.

Такое мнение военный эксперт и один из бывших командиров батальона "Айдар" Евгений Дикий высказал в комментарии "Телеграфу".

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Он назвал маловероятным сценарий войны с Россией, поскольку она станет последней для РФ, как война с Афганистаном для СССР.

"Пакет международных санкций вплоть до положения Северной Кореи с одной стороны, и огромный поток цинковых гробов с другой - путинская РФ не имеет достаточного запаса прочности, чтобы выдержать такое сочетание", - объяснил Дикий.

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Но он также напоминает, что Кремлем управляет человек с "явными признаками психических расстройств", и его решения не всегда рациональны, ввиду чего "масштабную военную интервенцию" нельзя исключать.

"Остается незначительный шанс, что в какой-то момент Путин отдаст приказ начать войну, которая станет для него и его режима гарантированным суицидом. И мы должны быть готовы к действиям", - подытожил военный эксперт.

Больше по теме смотрите в материале на сайте "Телеграф": Последняя война Путина: как Украина готовится к новому витку агрессии Кремля и ждать ли новой волны мобилизации.

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Все по теме:

Украина, Россия, Война, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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