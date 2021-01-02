Помнят только Ленина и Сталина: в сети несколькими фото ответили на критику новогоднего поздравления Зеленского

В Украине заступились за президента Украины Владимира Зеленского, которого раскритиковали за новогоднее поздравление с детьми.

Тезисы в поддержку президента опубликовала на своей странице в Facebook юрист Анна Маляр.

"Реально перепугали люди, которые учились в советских школах и теперь кроме Ленина и Сталина с детьми никого вспомнить не могут", - написала она, показав фото президента США Дональда Трампа, французского лидера Эммануэля Макрона, главы правительства Великобритании Бориса Джонсона и других политиков с детьми.

По ее словам, права детей на этих изображениях, большинство из которых являются стопкадрами из видео, не нарушены.

"Это не реклама. Определение рекламы есть у соответствующих законах", - уточнила Маляр.

"Манипуляция", "Это у людей такие ассоциации возникают .... А вспомнить можно и многие другие...", "Честно смешно это все". - пишут в комментариях под постом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился с поздравительной речью к украинцам в новогоднюю ночь. "Телеграф" ранее обнародовал запись поздравления и текстовую версию.

Отметим, что сразу же после выхода поздравления, на Зеленского обрушилась волна критики. В частности президенту досталось за упоминание "песка в Ялте".

Также своим мнением о новогоднем поздравлении Зеленского поделился бывший лидер организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош.