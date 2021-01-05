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Усилия Украины по завершению войны будут тщетны: что ждет Донбасс в 2021 году

Усилия Украины по завершению войны будут тщетны: что ждет Донбасс в 2021 году
10:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Пока со стороны России нет желания разрешить конфликт на Донбассе, базовый сценарий "ни войны, ни мира" будет присутствовать, даже при огромном желании Украины изменить ход дел.

Об этом и не только в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич. 

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что существует 5 сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. И на данный момент события якобы развиваются по первому сценарию. 

По словам эксперта, в обозримом будущем судьба Донбасса относительно туманна. Имеется много факторов - и внешнеполитических, и внутриполитических – которые могут изменить ситуацию в ту или иную сторону. 

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В то же время Тышкевич уверен, что в более краткой перспективе, в 2021 году, события будут развиваться в том же русле, как в последние годы.

"Даже огромное желание, допустим, украинской стороны выйти на какой-то формат реинтеграции, завершения войны, не будет реализован. Ведь сегодня на это нет политической воли и желания другой стороны – РФ", - отметил он.

Следовательно эксперт прогнозирует "вялотекущие переговоры", при том, что РФ  будет постепенно готовить почву, чтобы решить вопрос через внешнеполитические договоренности. "И Украина - лишь одна из площадок, о которой идет (и будет идти) речь", - убежден он.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Смерть Путина не облегчит участь украинцев, а Байден не готов к глобальной сделке с Россией.

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Все по теме:

Украина, Россия, Донбасс, Игар Тышкевич.

Автор:

Телеграф
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