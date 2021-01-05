Трамп наломал много дров: генерал рассказал о важном шансе для Украины

В Киеве состоялись первые консультации в формате "Квадрига" - министры обороны и иностранных дел Украины встретились с коллегами по ведомствам с Турции. О важности сближения Украины и Турции нашему изданию рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

«Во многих аспектах интересы Украины и Турции совпадают в черноморском бассейне, - отмечает генерал. - В том числе - в противостоянии с Россией, которая блокирует свободное использование этого региона, его водного пространства. Создает РФ проблемы и в Азовском море. У государства нет более верных союзников, чем его армия и флот. К сожалению, в Украине это поняли слишком поздно. Турция в этом смысле – хороший пример для подражания. В последние 10-15 лет там серьезно продвинулись в строительстве своего государства, в поднятии экономического, военного потенциала. Что необходимо делать и нам».

Игорь Романенко подчеркивает, что раз у Украины и Турции есть общие военно-политические интересы, вполне может быть и их реализация.

«В октябре в ходе визита президента Украины в Стамбул стороны подробно обсудили актуальные вопросы, в том числе поднимались темы совместного производства современной военной техники: беспилотников, зенитно-ракетного комплекса, корветов. Нам нужно учиться и у Турции, и у США тому, как частники на высочайшем научном уровне обеспечивают армию», - уверен генерал.

Он считает, что Украина получила хорошую дипломатическую возможность стать связующим звеном для улучшения отношений между Турцией и США.

«Трамп много наломал дров (с ЕС, с НАТО). После его ухода много что нужно будет налаживать. Почему бы нам не выступить в этом деле посредником? Важно углублять и развивать взаимоотношения между Турцией и Украиной, в том числе – для сдерживания влияния России. В этом заинтересованы и Киев, и Анкара, и, уверен, Вашингтон», - резюмирует Игорь Романенко.

Автор: Андрей Питонов