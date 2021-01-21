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«Зеленский будет держаться у власти изо всех сил», - политолог

«Зеленский будет держаться у власти изо всех сил», - политолог
10:53 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский имеет определенный опыт в бизнесе, но лишен стержня, который соответствовал бы его должности. Таким мнением с «Телеграфом» поделился политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. 

Рассуждая о решениях и поведении Зеленского, эксперт обратил внимание, что украинский лидер – несистемный политик, как и 45-й президент США Дональд Трамп. Но, в отличие от уже бывшего хозяина Белого дома, Зеленский лишен силы воли, убежден политолог.

«Своей воли у него, с моей точки зрения, нет. Скорее – воля его окружения. Но держаться за власть он будет изо всех сил. В том числе – стараниями всё того же окружения, которое при таком слабом президенте имеет карт-бланш на любые действия», - говорит Бала.

Эксперт подчеркивает, что Владимир Зеленский не будет уходить досрочно, пока в его пребывании на Банковой будет заинтересовано ближайшее окружение.
«Олигархам или тем, кого мы так называем, нужен слабый президент», - подытожил Виталий Бала.

Отметим, что в украинских соцсетях и Телеграм-каналах распространяют информацию, что мэр Киева Виталий Кличко якобы начал подготовку к президентской кампании. В частности, утверждается, что столичный градоначальник обсуждает свою кандидатуру с представителями ведущих олигархов страны.

В последнее время оппозиционные силы все чаще призывают Владимира Зеленского распустить парламент и назначить досрочные выборы в Верховную Раду. Рейтинг же главы государства и его политсилы "Слуга народа" понемногу тает. Последние соцопросы показали, что Зеленский в случае досрочных выборов снова стал бы президентом, а партия "Слуга народа" набрала бы чуть более 20%.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов
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Виталий Кличко, Выборы, Виталий Бала, Президент Украины, Владимир Зеленский.
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