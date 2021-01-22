Ждать ли досрочных выборов и премьерства Гройсмана/Яценюка?

В Украине происходит один кризис за другим. На фоне падения экономики активно муссируются слухи о возможном переезде в премьерское кресло кого-то из опытных политиков - Юлии Тимошенко, Владимира Гройсмана или Арсения Яценюка. Впрочем, Гройсман уже дал понять, что без фракции в Раде идти на этот пост не согласен, намекая на досрочные парламентские выборы.

Параллельно тему выборов торпедируют лидеры оппозиции Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Насколько реальны досрочные выборы в сложившейся ситуации? Если да, то когда? У кого и какие шансы в плане премьерства и формирования коалиции? «Телеграф» обсудил ситуацию с экспертами.

Политический эксперт Денис Гороховский подчеркивает, что разговоры о досрочных парламентских выборах начали ходить чуть ли не со дня объявления результатов последних.

«Точно такая же ситуация была и с предыдущим созывом. Единственная, но принципиальная, разница заключается в том, что сегодня в парламенте есть коалиция в виде монобольшинства (официально во фракции "Слуга народа" состоят 246 нардепов). Голосования по ключевым законопроектам показывают, что у президентской партии достаточно "штыков" в парламенте. В отличие от ситуации с предыдущим созывом и "президентской коалицией", список которой не могли показать месяцами. Поэтому никаких объективных причин для досрочных перевыборов на сегодняшний день нет», - считает Денис Гороховский.

По его мнению, есть только желание отдельных политических сил, которые за последний год нарастили рейтинг, усилить свое присутствие в парламенте.

«Что касается кабинета министров, то, опять же, полной перезагрузки ждать не стоит, - говорит эксперт. - Вероятнее всего, будут точечные кадровые перестановки в отдельных министерствах».

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий также полагает, что досрочные парламентские выборы маловероятны.

«Их объявить по Конституции де-факто может только президент. А Зеленскому сейчас это не выгодно, - поясняет эксперт. - Местные выборы нанесли ему серьезный политический урон, а последствия досрочных парламентских будут еще более серьезными (вряд ли он может рассчитывать, что ситуация в результате будет лучше, чем есть сейчас). Нынешняя ситуация в парламенте удобна для президента: имея номинально фракцию монобольшинства (даже не имея её в реальности), он может под отдельные решения привлекать различные парламентские фракции и группы».

Что касается возможного премьерства часто называемых политиков (тех же Гройсмана, Яценюка), то, по мнению Александра Палия, их назначение ухудшило бы ситуацию для Зеленского, поскольку сейчас Кабмин возглавляет фактически «ручной» Денис Шмыгаль.

«Так Зеленский потерял бы контроль над правительством, но усилил бы обвинения в коррупции против себя и власти в целом. К тому же, получил бы конкурентов внутри власти. В обмен президент получит возможность всего лишь снять с себя часть ответственности за ситуацию в стране. Тем более, мнимую возможность, поскольку в глазах большинства избирателей за всё, в первую очередь, отвечает президент. По-моему, он в этом совершенно не заинтересован», - резюмирует эксперт.

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