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Погребинский: Киевские переговорщики на Донбассе выступают в качестве откровенных врагов украинского народа

Погребинский: Киевские переговорщики на Донбассе выступают в качестве откровенных врагов украинского народа
13:26 Сегодня Телеграф Фото: newsone.ua

Даже если ОРДЛО не имеют желания вести переговоры с Киевом, однако готовы в рамках доброй воли передать удерживаемых лиц Украине, со стороны официального Киева преступно отклонять такую возможность вернуть своих людей. 

Об этом заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NEWSONE.

"Если сторона непризнанных республик не хочет вести переговоры на этот счет (про обмен удерживаемыми лицами) с представителями ТКГ и официальными уполномоченными со стороны Киева, а говорит, что мы готовы передать депутату такому-то, а киевская власть не доверяет этому депутату, но что он может такого сделать плохого в этой ситуации? Кроме того, что он помогает решению проблемы этих конкретных людей в интересах украинского государства, которое возвращает своих людей домой", - отметил Погребинский.

Он констатировал: Киев попросту ищет разные оправдания своему нежеланию вернуть удерживаемых лиц в Украину.

"Леонид Кучма сказал, что Медведчук - приватная личность. Но это лидер второй по численности в Верховной раде фракции, народный депутат, это не приватная личность, а государственный деятель", - добавил политолог.

Далее он отметил, что Киев выступает в роли откровенного врага украинского народа, потому - сводит проблему Донбасса до уровня целесообразности в плане самопиара. 

"Киевской власти сам факт, что будет продемонстрировано предпочтение во взаимодействиях не с Зеленским, Бакановым, Шмыгалем и каким-то Резниковым, который хочет разобраться с "раковой опухолью Донбассом", в ОРДЛО с ними не хотят разговаривать, как их можно в этом обвинить?

Какая вам разница, если вам нужно вернуть этих людей? Вы можете заслугу приписать себе, скажите: "Мы направили людей и будем их лечить", но прекратите выступать в роли откровенных врагов украинского народа", – призвал Погребинский.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Киев, Украина, Донбасс.
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