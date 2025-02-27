Побоявся їхати в Київ і "вдарився" у віру: що говорить про війну екссоліст "Наутілус Помпіліус" Бутусов

Бутусов довгий час ухилявся від відповідей щодо війни

Відомий рок-музикант В’ячеслав Бутусов, як і артист Володимир Кузьмін, продовжує жити в Російській Федерації та займатися творчістю. Спочатку екссоліст групи "Наутілус Помпіліус" займав мовчазну позицію щодо війни, а минулого року висловив свою думку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився рок-музикант В’ячеслав Бутусов та чим займається. Ми дізналися, що артист говорить про війну в Україні.

Чим відомий В’ячеслав Бутусов

Популярний музикант В’ячеслав Бутусов народився 1961 року в місті Красноярську. Свою творчу кар’єру він розпочав у 80-ті роки та був лідером таких рок-гуртів як "Наутілус Помпіліус", "Ю-Пітер" та "Орден Слави". Серед його найпопулярніших композицій: "Я хочу бути з тобою", "Останній лист", "Діамантові дороги".

В’ячеслав Бутусов у молодості

У жовтні 2024 року Бутусову виповнилося 63 роки, і він продовжує займатися творчістю. Цього місяця музикант випустив новий альбом під назвою "Плач Адама".

Як В’ячеслав Бутусов виглядає зараз

Що В’ячеслав Бутусов говорить про війну

У 2014 році рок-музикант планував приїхати до столиці України з концертом, але скасував свій виступ у зв’язку зі "становищем, яке склалося в країні". Дочка музиканта Ксенія зазначила, що у В’ячеслава четверо дітей і він просто не хоче ризикувати, але як тільки "все вгамується", він приїде до Києва.

В’ячеслав Бутусов побоявся 2014 року їхати до Києва

Проте вже у 2015 році Бутусов вирушив із концертами до анексованого Росією Криму, за що потрапив до бази "Миротворець". Коли почалося повномасштабне вторгнення до нашої країни, рок-музикант намагався в інтерв’ю уникати цієї теми та зберігав мовчазну позицію.

Але в листопаді 2024 року все ж таки визначився, на чиєму він боці. В’ячеслав Бутусов назвав війну "конфліктом" та негативно висловився про нашу країну.

"Це було несподівано. Я не припускав, що може щось таке ще в історії нашого покоління відбутися. Спочатку мене це, звичайно, контузило, довгий час був у якомусь ступорі. Але потім довелося подивитися деякі матеріали, і в мене сформувалося своє бачення, розуміння цих подій. Як я розумію, конфлікт в Україні можна було лише якийсь час відтягувати, але це було неминуче", — сказав путініст.

В’ячеслав Бутусов підтримує війну

Також музикант додав, що в нашій державі нібито "все підло, підступно та віроломно готувалося". Події, що відбуваються, Бутусов назвав жахливими.

Щобільше, рокер "вдарився" у віру і почав розповідати про духовну підтримку та боротьбу ангелів на небі, порівнюючи це з тим, що відбувається на Донбасі. Також Бутусов заявив, що людство летить у страшну прірву і зараз триває підготовка до приходу антихриста. Він побажав усім прожити час, що залишився в житті в мирі та покаянні.

" Там, на небі, ангели рубаються, не покладаючи мечів, так само, як зараз на Донбасі відбувається. Це співпереживання подіям на Донбасі деяких людей просто зводить ", — заявляв путініст.

В’ячеслав Бутусов став набожною людиною

Відомо, що В’ячеслав Бутусов у серпні 2023 року виступав на концерті, присвяченому Дню прапора Росії у "Лужниках" разом із гуртом "Орден Слави". А минулого року він зустрівся зі своїм шанувальником, який вирушав на фронт до України.

"Телеграф" писав раніше, де зараз Льова Бі-2, який засудив війну. Артист скасував концерти у РФ.