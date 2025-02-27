Побоялся ехать в Киев и "ударился" в веру: что говорит о войне экс-солист "Наутилус Помпилиус" Бутусов

Бутусов долгое время уклонялся от ответов, касающихся войны

Известный рок-музыкант Вячеслав Бутусов, как и артист Владимир Кузьмин, продолжает жить в Российской Федерации и заниматься творчеством. Первое время экс-солист группы "Наутилус Помпилиус" занимал молчаливую позицию касательно войны, а в прошлом году высказал свое мнение.

"Телеграф" решил выяснить, как изменился рок-музыкант Вячеслав Бутусов и чем занимается. Мы узнали, то артист говорит о войне в Украине.

Чем известен Вячеслав Бутусов

Популярный музыкант Вячеслав Бутусов родился в 1961 году в городе Красноярске. Свою творческую карьеру он начал в 80-е годы и был лидером таких рок-групп как "Наутилус Помпилиус", "Ю-Питер" и "Орден Славы". Среди его самых популярных композиций: "Я хочу быть с тобой", "Последнее письмо", "Бриллиантовые дороги".

Вячеслав Бутусов в молодости

В октябре 2024 года Бутусову исполнилось 63 года и он продолжает заниматься творчеством. В этом месяце музыкант выпустил новый альбом под названием "Плач Адама".

Как Вячеслав Бутусов выглядит сейчас

Что Вячеслав Бутусов говорит о войне

В 2014 году рок-музыкант планировал приехать в столицу Украины с концертом, но отменил свое выступление в связи со "сложившейся обстановкой в стране". Дочь музыканта Ксения отметила, что у Вячеслава четверо детей и он просто не хочет рисковать, но как только "все угомонится", он приедет в Киев.

Вячеслав Бутусов побоялся в 2014 году ехать в Киев

Но уже в 2015 году Бутусов отправился с концертами в аннексированный Россией Крым, за что попал в базу "Миротворец". Когда началось полномасштабное вторжение в нашу страну, рок-музыкант старался в интервью избегать этой темы и сохранял молчаливую позицию.

Но в ноябре 2024 года все же определился, на чьей он стороне. Вячеслав Бутусов назвал войну "конфликтом" и негативно высказался о нашей стране.

"Это было неожиданно. Я не предполагал, что может что-то такое еще в истории нашего поколения произойти. Сначала меня это, конечно, контузило, долгое время был в каком-то ступоре. Но потом пришлось посмотреть некоторые материалы, и у меня сформировалось свое видение, понимание этих событий. Как я понимаю, конфликт на Украине можно было только какое-то время оттягивать, но это было неизбежно", — сказал путинист.

Вячеслав Бутусов поддерживает войну

Также музыкант добавил, то в нашем государстве якобы "все подло, коварно и вероломно подготавливалось". Происходящие события Бутусов назвал чудовищными.

Более того, рокер "ударился" в веру и начал рассказывать о духовной поддержке и борьбе ангелов на небе, сравнивая это с происходящим на Донбассе. Также Бутусов заявил, что человечество летит в страшную пропасть и сейчас идет подготовка к приходу антихриста. Он пожелал всем прожить оставшееся время в жизни в мире и покаянии.

"Там, на небе, ангелы рубятся, не покладая мечей, точно так же, как сейчас в Донбассе происходит. Это сопереживание событиям в Донбассе некоторых людей просто изводит", — заявлял путинист.

Вячеслав Бутусов стал набожным человеком

Известно, что Вячеслав Бутусов в августе 2023 года выступал на концерте, посвященному Дню флага России в "Лужниках" вместе с группой "Орден Славы". А в прошлом году он встретился со своим поклонником, который отправлялся на фронт в Украину.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас Лева Би-2, осудивший войну. Артист отменил концерты в РФ.