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"Спрятаться за волей народа": чем опасен принятый законопроект о референдуме

"Спрятаться за волей народа": чем опасен принятый законопроект о референдуме
13:46 Сегодня Телеграф

Принятый украинским парламентом 26 января законопроект о всеукраинском референдуме может быть использован для попытки демонтировать несущие конструкции украинской государственности. Такое мнение "Телеграфу" высказал политический эксперт Евгений Магда.

"Закон о народовластии через референдум – часть предвыборных обещаний Владимира Зеленского, поэтому фракция была мобилизирована. Плюс ей оказали поддержку сателлиты из группы "Доверие". В этом контексте решение было прогнозируемо", – комментирует Евгений Магда поддержку проекта закона 255 народными депутатами Украины.

Эксперт признался, что принятие этого закона вызывает у него тревогу, поскольку предполагает значительную профанацию законотворчества и создает предпосылки для отмены через всеукраинский референдум уже существующих законов.

"Уверен, что определенные наработки у бенефициаров принятия этого закона уже есть, ведь спрятаться за "волей народа" – проще простого", – говорит эксперт.

Евгений Магда резюмирует: "Ни качество политической грамотности населения, ни уровень медиаграмотности и критического мышления в украинском обществе, ни способность телеканалов влиять на общественное сознание не оставляют у меня сомнений в том, что данный закон может быть использован в попытке демонтировать несущие конструкции украинской государственности".

Закон о народовластии наделал немало шума в украинском политикуме и обществе. Ранее стало известно, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил нардепам политической силы исключением из фракции, если те не поддержат законопроект президента Владимира Зеленского о всенародном референдуме.

По итогу голосования таких "смельчаков" оказалось лишь двое. Из присутствующих на заседании "слуг" не принимали участия в голосовании лишь двое – Николай Сольский и Вадим Струневич. 

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Верховная Рада, Всеукраинский референдум, Владимир Зеленский, Закон о референдуме, Евгений Магда, Народовластие в Украине.
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